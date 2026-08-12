Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Hatay'daki mezarı başında anıldı

CHP’deki ayrışma krizi animasyona taşındı: ‘Çok da şey olmadı ya...’

CHP’de kurultay süreciyle başlayan ve ‘mutlak butlan’, yolsuzluk iddiaları ile parti içi tartışmalar üzerinden devam eden kriz, animasyon filme konu oldu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu temsil eden karakterlerin yer aldığı yapım, sosyal medyada gündem oldu.