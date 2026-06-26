Türkiye-Kanada hattında stratejik ortaklık atağı: Nükleer iş birliği masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'nın başkenti Ottawa'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinden bölgesel gelişmelere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"Daha kurumsal bir ilişki inşa etmeye başladık"

Türkiye ile Kanada arasında bugüne kadar tam anlamıyla değerlendirilemeyen önemli iş birliği imkanları bulunduğunu belirten Fidan, "İki büyük ülke, NATO üyesi olmasına rağmen belli alanlardaki potansiyellerini çok fazla ileri taşıyamamıştı." dedi. Ticaret, ekonomi, savunma ve enerji başlıklarında daha kurumsal bir ilişki inşa etmeye başladıklarını ifade eden Fidan, iki ülkenin mevcut potansiyelini daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Serbest ticaret hedefi

Küresel gelişmeler karşısında Türkiye ve Kanada'nın daha yakın iş birliği sergilemesi gerektiğini dile getiren Fidan, "Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik ön görüşmelerin ilgili kurumlar arasında başlatıldığını açıklayan Fidan, "En kısa sürede bunu daha da ileri taşımayı düşünüyoruz." dedi.

İkili ticaret hacminin halen 3,2 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Fidan, serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle bu rakamın daha da yükseleceğini belirterek, enerji alanındaki iş birliği imkanlarını da stratejik perspektifle değerlendirdiklerini söyledi.

Nükleer enerjide Kanada modeli

Kanada temasları kapsamında Darlington Nükleer Santrali'ni ziyaret ettiklerini hatırlatan Fidan, burada Kanada'nın nükleer enerji alanındaki kabiliyetlerini yakından inceleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

"Türkiye nükleer enerji arayışında olan bir ülke." diyen Fidan, bu alanda uluslararası ortaklarla yoğun temas yürüttüklerini söyledi.

Küçük modüler reaktörlerin (SMR) dünya genelinde öne çıkan teknolojiler arasında yer aldığını belirten Fidan, "Kanada'nın bu konuda somut adım atması Türkiye olarak bizi açıkçası etkilemiş durumda." ifadelerini kullandı. Darlington'da hem klasik nükleer santralin hem de yapımı süren SMR projesinin bulunmasının ziyaretlerini daha verimli hale getirdiğini aktaran Fidan, kritik mineraller, sıvılaştırılmış doğal gaz ve savunma sanayi alanlarında da önemli iş birliği potansiyeli gördüklerini dile getirdi.

Gazze mesajı

Uluslararası sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını vurgulayan Fidan, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese ilişkin mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını, bunun Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişlemesini olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Gazze'deki tabloya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir." dedi. İsrail'in insani yardımların girişini engellediğini belirten Fidan, "İsrail ateşkes hükümleri hilafına askeri mevcudiyetini ısrarla genişletmekte ve sivil halkın yaşam alanını daha da daraltmaktadır." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna için Türkiye vurgusu

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Fidan, çatışmaların uluslararası hukuk temelinde diyalog yoluyla sona ermesini istediklerini söyledi.

Diplomatik sürecin durgunlaştığını belirten Fidan, "Diplomatik sürecin bir an önce canlandırılması gerekmekte." dedi. Türkiye'nin müzakere sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Fidan, Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden Türkiye'de bir araya getirmeye hazır olduklarını yineledi.







