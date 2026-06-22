Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ile telefonda ABD İran müzakerelerini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD ile İran arasında İsviçre’de gerçekleştirilen barış müzakerelerinin ilk oturumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katar Başbakanı Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İran arasında dün İsviçre'de ilk oturumu gerçekleştirilen barış müzakereleri konusunda değerlendirmede bulunuldu.
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