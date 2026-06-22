Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ile telefonda ABD İran müzakerelerini görüştü

Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ile telefonda ABD İran müzakerelerini görüştü

20:0422/06/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD ile İran arasında İsviçre’de gerçekleştirilen barış müzakerelerinin ilk oturumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katar Başbakanı Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İran arasında dün İsviçre'de ilk oturumu gerçekleştirilen barış müzakereleri konusunda değerlendirmede bulunuldu.


#Hakan Fidan
#Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
#Dışişleri Bakanlığı
#Katar
#görüşme
#ABD
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ağır hasarlı (pert) araç satışı yasaklanıyor mu, trafikten çekilecek mi? Bu tarihe dikkat