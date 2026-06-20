Bakan Fidan Mısır, Suudi Arabistan ve ABD'li mevkidaşlarıyla Libya'yı görüştü

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos'un da yer aldığı toplantıya katıldı.