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Bakan Fidan Mısır, Suudi Arabistan ve ABD'li mevkidaşlarıyla Libya'yı görüştü

Bakan Fidan Mısır, Suudi Arabistan ve ABD'li mevkidaşlarıyla Libya'yı görüştü

22:0120/06/2026, Cumartesi
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de düzenlenen Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de düzenlenen Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ve Libya başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı üst düzey toplantıda yer aldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; toplantıya Mısır, Suudi Arabistan ve ABD'den de üst düzey diplomatik temsilcilerin katıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen ve Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos'un da yer aldığı toplantıya katıldı.

Kahire'deki toplantıda Libya dahil bölgesel konular ele alındı.



#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#Mısır Dışişleri
#Mısır Dışişleri Bakanı Bedr
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