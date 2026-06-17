Rusya'da yoğun diplomasi trafiği: Bakan Fidan Rus lider Putin i̇le görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Rusya'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.

1 /3 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Rusya’nın Kazan şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.



2 /3 Bakan Fidan, Kazan'daki bu kritik kabul öncesinde başkent Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.



