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İsrail'den ABD'ye tehdit gibi uyarı: Çatışma rotasına gireriz

İsrail'den ABD'ye tehdit gibi uyarı: Çatışma rotasına gireriz

20:0024/06/2026, Çarşamba
IHA
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İsrailli Bakan Zohar, İran ile ilişkilerini eleştirdiği ABD'ye sert çıkışta bulundu.
İsrailli Bakan Zohar, İran ile ilişkilerini eleştirdiği ABD'ye sert çıkışta bulundu.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ABD’nin İran ile yürüttüğü müzakereleri sert sözlerle eleştirdi. İran'ı bir tehdit olarak niteleyen ve Washington yönetiminin bunu yeterince kavrayamadığını savunan Zohar, ABD ile İsrail’in yakın gelecekte karşı karşıya gelebileceğini söyledi. İsrailli Bakan, ülkesinin askeri adımlarını yalnızca güvenlik çıkarlarının belirleyeceğini vurguladı.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ABD yönetimini İran ile yürüttüğü müzakereler nedeniyle eleştirerek, "ABD’nin şu anda İran meselesindeki tutumu iyi değil. ABD yakın gelecekte İsrail ile bir çatışma rotasına girecek ve bizim ABD’ye vereceğimiz yanıt otomatik olmayacak. Askeri adımlarımızı güvenlik çıkarlarımız belirleyecek" dedi.

"ABD kiminle karşı karşıya olduğunu kavrayamıyor"

ABD ile İran arasında kalıcı barış amacıyla süren müzakerelere İsrail’den tepki geldi. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ABD yönetimini İran ile yürüttüğü müzakereler nedeniyle eleştirerek, "ABD’nin şu anda İran meselesindeki tutumu iyi değil. Kiminle karşı karşıya olduklarını kavrayamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Askeri adımlarımızı güvenlik çıkarlarımız belirleyecek"

İsrailli Bakan Zohar, ABD’ye sert bir mesaj göndererek, "ABD yakın gelecekte İsrail ile bir çatışma rotasına girecek ve bizim ABD’ye vereceğimiz yanıt otomatik olmayacak. Askeri adımlarımızı güvenlik çıkarlarımız belirleyecek" şeklinde konuştu.

"Savaş aşaması düşünülenden daha hızlı geri dönecek"

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat zaptının etkinliğine ilişkin şüphelerini dile getiren Zohar, "Benim görüşüme göre ABD ile yapılacak bir anlaşma nükleer silah sorununu çözemeyecek ve savaş aşaması insanların düşündüğünden daha hızlı geri dönecek" dedi.



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