Bartın’da 11 plajda denize girmek üç gün yasaklandı
Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki 11 plajda denize girmenin geçici olarak yasaklandığını açıkladı. Yasak, 14-15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde uygulanacak. Valilik, can güvenliği açısından vatandaşların yasağa uyması çağrısında bulundu.
Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15-16 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
11 plajda yasak
Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 14-15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Güzelcehisar plajı, Hatipler plajı, İnkumu plajı, Kızılkum plajı, Mugada plajı, Bozköy plajı, Çakraz plajı, Göçgün plajı, Kapısuyu plajı, Karaman plajı ve Tekkeönü plajı'nda denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı belirtildi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.