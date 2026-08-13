Başvurular e-Devlet'te: Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru süreci 1 Eylül'de başlayacak
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanların başvuru sürecine ilişkin yeni uygulamayı duyurdu. Başvurular 1 Eylül’den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru sahiplerinin olayla ilgili ellerindeki bilgi ve belgeleri sisteme yüklemeleri yeterli olacak; kamu kurumlarından ayrıca belge talep etmeleri gerekmeyecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını bildirdi.
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
"Terörle mücadelede yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, emniyet teşkilatının emniyet hizmetleri sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf/emeklileri dahil, e-Devlet üzerinden başvuruda açılacak ekrana 'terör sonucu yaralanma' olayını özetleyecek ve varsa ellerinde bulunan bilgi belgeleri yükleyerek başvurularını gerçekleştirecektir. Başvuru sürecinde vatandaşlarımızın kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmesine gerek yoktur, ellerinde bulunan bilgi, belgeleri e-Devlet'e yüklemeleri yeterli olacaktır. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurular haricinde birlik, kurum ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyecektir."
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