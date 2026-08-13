Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nu tıkayan kaza

14 yaşında asgari ücretin 3 katını kazanıyor: Günde 6 saat çalışıyor

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaz tatilini çalışarak değerlendiren 14 yaşındaki Buğra Koç, sattığı limonatalarla günlük 3 bin lira olmak üzere ayda 90 bin lira kazandı. Kazancıyla asgari ücreti üçe katlayan lise öğrencisi, önce kendisine akıllı telefon aldı, ardından gelecek hayalleri için birikim yapmaya başladı.