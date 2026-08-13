Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nu tıkayan kaza
22:18, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 22:18, 13/08/2026, Perşembe
AA
Tırın devrilmesiyle yola kum savruldu, uzun araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu Ankara istikametinde ulaşım bir süre durdu. Kazada tırdan yola savrulan kum nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla yolun tek şeridi yeniden ulaşıma açılırken, temizlik çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kum yüklü tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım aksadı.
Otoyolun Sapanca geçişi Kırkpınar mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kum yüklü tır, Ankara yönünde devrildi.
Tırdan dökülen kum nedeniyle ulaşım aksadı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada tırdan dökülen kumun yola savrulması nedeniyle Ankara istikameti bir süreliğine ulaşıma kapatıldı, bölgede araç kuyruğu oluştu.
Tek şeridin ulaşıma açıldığı yolda temizlik çalışması sürüyor.
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Başlıklar :Anadolu OtoyoluSakaryaTRAFİK KAZASI
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