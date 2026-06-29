Yunanistan'ı korkutan senaryo: ABD-İran savaşı Türkiye'yi bölgenin devi yaptı

Yunan basınından Pentapostagma, ABD ile İran arasındaki savaş sürecinin Türkiye tarafından fırsata çevrildiğini ve bu durumun NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin önemli kazanımlar elde etmesine zemin hazırladığını belirten dikkat çekici bir haber yayımladı.
Zirve sürecinde Türkiye ile NATO ülkeleri arasında savunma sanayii alanında yeni anlaşmalar imzalanması bekleniyor.
Yunan haber sitesi Pentapostagma, NATO Zirvesi sonucunda Türkiye’nin bölgesel kazanımlarına dair dikkat çekici bir analiz yayımladı.
Türkiye savaş sürecini sınırlı bir zarar alarak atlattı
Habere göre, İran ile ABD arasında dört ayı aşkın süredir devam eden savaş, ilk başlarda Türkiye üzerinde ekonomik açıdan büyük bir etkiye sahip oldu.
Ancak savaş sürecinde Türkiye’nin çatışmalardan uzak kalmayı başarması, ülkenin süreci sınırlı zararla atlatmasına olanak sağladı.
Özellikle Türkiye ile ABD arasındaki yakınlaşma dikkat çekti.
Trump'ın öngörülemez hamlelerini başarılışekilde yönetti
Savaş sürecinde ABD ile yaşadığı sorunların önemli bir bölümünü çözen Türkiye, Donald Trump’ın öngörülemez politik hamlelerini de başarılı şekilde yönetmeyi başardı.
Bu gelişmeler, İran-ABD savaşının Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ni Türkiye açısından önemli bir fırsata dönüşmesine olanak sağladı.
Türkiye kazançlı çıkacak
Habere göre Türkiye, yaklaşan Ankara NATO Zirvesi’nden büyük ölçüde kazançlı çıkacak.
ABD-İran savaşı, NATO’nun güvenliği ile müttefik ülkelerin silahlanmasının önemini Donald Trump açısından da daha görünür hale getirdi.
Habere göre ABD, zirvede Türkiye’ye KAAN savaş uçağı için motor desteği sağlayacak.
Ayrıca zirvede, F-35 savaş uçakları konusunda da önemli adımlar atılması bekleniyor.