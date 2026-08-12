Yeni Parti’de oylama çatlağı

TBMM Genel Kurulu’nda ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin hukuki zeminini oluşturan ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin oylaması, Yeni Parti içerisinde Genel Başkan Özgür Özel ile milletvekillerinin önemli bir bölümü arasındaki görüş ayrılığını ortaya koydu. Özel’in kabul oyu verdiği teklife Yeni Parti sıralarından 54 ret, 35 kabul oyu verildi.

İSTANBUL VE İZMİR’DE DE ‘HAYIR’

İstanbul milletvekilleri Fethi Açıkel, Cemal Enginyurt, Suat Özçağdaş ve Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ret oyu kullandı. İzmir’de ise Ednan Arslan, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Seda Kaya Ösen, Ümit Özlale, Mehmet Salih Uzun ve Deniz Yücel teklifin aleyhinde oy verdi. Bursa, Manisa, Muğla, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Sakarya, Rize ve Sinop milletvekilleri arasında da çok sayıda ret oyu çıktı. Ankara vekillerinden ret oyu çıkmazken, Gamze Taşcıer ve Ulaş Karasu oylamaya katılmadı.

AĞBABA RET VERDİ

Özgür Özel, Genel Kurul’daki konuşmasında kendisi ve parti yöneticilerinin teklife ‘evet’ diyeceğini açıklarken, milletvekillerine farklı bir tutum alma alanı bıraktı. Oylama, Özel’in parti grubunu serbest bıraktığı yönündeki yaklaşımının ötesinde, yeni oluşan parti içerisinde ‘Terörsüz Türkiye’ düzenlemesine ilişkin farklı siyasi değerlendirmelerin bulunduğunu gösterdi. Veli Ağbaba gibi yönetici pozisyondaki bazı isimler de dahil olmak üzere vekillerin önemli bir bölümü teklife, maddelerinden ziyade “süreç ve kişisel hukuki durum” üzerinden yaklaşarak ret oyu verdi.

Özel telaşta: Yeni Parti grubundan bir gün sonra destek mesajı

Terörsüz Türkiye yasasının TBMM'deki oylamasında Yeni Parti'de 'hayır' oylarının 'evet' oylarından fazla çıkması, Genel Başkan Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Tartışmaların ardından TBMM Grubu, Özel'e destek açıklaması yaptı. Yeni Partili vekillerin ortak açıklamasında, Özel'in yaşanan tüm zorluklara rağmen geri adım atmadığı savunularak, "Sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in arkasındayız" denildi. Açıklamada parti içindeki ihtilaf için “Bu anlayış, lider sultasının değil, ortak aklın, tetikçiliğin değil çoğulculuğun, dayatmanın değil istişarenin önemini, TBMM'de yapılan oylamada kendisini gösterdi” ifadeleri kullanılarak oylamada ortaya çıkan parti içi görüş ayrılığının ardından Özel’e bağlılık mesajı verilmesi dikkat çekti. Vekiller, Özel’in liderliğinde mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

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