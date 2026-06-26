Bu ne cüret: Gay kulübü boğazda parti yapacak

Eşcinsel sapkınlığı yaymaya çalışan oluşumlar, İstanbul'da meydan okurcasına sözde bir parti hazırlığı içinde. Tek Yön İstanbul isimli gay kulübü, sosyal medya hesaplarından, 8 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Boğazı’nda büyük bir gemiyle parti düzenleyeceğini duyurdu. Toplam 3 bin kişilik katılım kontenjanı koyan kulüp, yurt dışından eşcinselleri de Türkiye'ye davet etti.

Atlantis isimli gemide yapmayı planladıkları 'parti' için hazırladıkları afişte, "İki kıtayı birleştiren bu eşsiz şehirde, gecenin ritmi yükselirken unutulmaz anılar yazılmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük marjinal kulübü olarak, Atlantis misafirlerini İstanbul’un en seçkin, en enerjik ve en görkemli partisine de bekliyoruz." ifadelerine yer verdiler. Partinin iptal edilmesi için sosyal medyadan yoğun tepki yükseldi.