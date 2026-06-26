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Bu ne cüret: Gay kulübü boğazda parti yapacak

Bu ne cüret: Gay kulübü boğazda parti yapacak

Ümmügülsüm Durmuş
17:0026/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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Kulüp, afişi tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
Kulüp, afişi tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Tek Yön İstanbul isimli eşcinsel kulübü, İstanbul Boğazı'nda gemi üzerinde 3 bin kişinin katılacağı sözde parti hazırlığı yapıyor. Türk aile yapısını ve toplumsal ahlakı hedef alan oluşum, yurt dışındaki eşcinselleri de düzenlemeyi planladıkları sözde partiye davet etti.

Eşcinsel sapkınlığı yaymaya çalışan oluşumlar, İstanbul'da meydan okurcasına sözde bir parti hazırlığı içinde. Tek Yön İstanbul isimli gay kulübü, sosyal medya hesaplarından, 8 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Boğazı’nda büyük bir gemiyle parti düzenleyeceğini duyurdu. Toplam 3 bin kişilik katılım kontenjanı koyan kulüp, yurt dışından eşcinselleri de Türkiye'ye davet etti.

"İptal edin" tepkileri çığ gibi

Atlantis isimli gemide yapmayı planladıkları 'parti' için hazırladıkları afişte, "İki kıtayı birleştiren bu eşsiz şehirde, gecenin ritmi yükselirken unutulmaz anılar yazılmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük marjinal kulübü olarak, Atlantis misafirlerini İstanbul’un en seçkin, en enerjik ve en görkemli partisine de bekliyoruz." ifadelerine yer verdiler. Partinin iptal edilmesi için sosyal medyadan yoğun tepki yükseldi.

Atlantis Gemisi, eşcinsellere özel tatiller ve deniz yolculukları organize eden Atlantis Events şirketi tarafından kiralanan lüks gemilerden biri.

#Eşcinsel
#LGBT
#Tek Yön İstanbul
#Atlantis Events
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