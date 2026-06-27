Gay kulübü İstanbul Boğazı’nda parti yapacaktı: Valilik düğmeye bastı geçit verilmedi

İstanbul Boğazı’nda eşcinsel erkeklerin yolcusu olduğu cruse gemisinde parti yapacağını ilan eden Cihangir’deki TEK YÖN isimli gay bar, İstanbul Valiliği tarafından yaptırılan denetimler sonucu, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatıldı.
Cihangir'de faaliyet gösteren Tek Yön adlı işletmenin, kiraladığı bir kruvaziyer gemisiyle İstanbul Boğazı'nda eşcinsellere yönelik bir parti düzenleyeceğini ilan etmesi büyük tepki topladı. Türk aile yapısını ve toplumsal değerleri hiçe sayan bu ahlaksız dayatmaya karşı devletin ilgili kurumları anında reaksiyon gösterdi. İstanbul Valiliği'nin koordinesinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda "TEK YÖN isimli gay bar" kapatıldı.
VALİLİK GEÇİT VERMEDİ
Gerçekleştirilen titiz denetimlerde, söz konusu işletmenin yalnızca toplum ahlakını zedeleyen provokatif adımlar atmakla kalmadığı, aynı zamanda yasal mevzuatları açıkça çiğnediği tespit edildi. Hazırlanan raporlar doğrultusunda harekete geçen Beyoğlu Kaymakamlığı, söz konusu mekan hakkında kapatma kararı verdi. Ekipler tarafından kapısına mühür vurulan işletmenin faaliyetlerine son verildiği kaydedildi.