Gay kulübü İstanbul Boğazı’nda parti yapacaktı: Valilik düğmeye bastı geçit verilmedi

Cihangir'de faaliyet gösteren Tek Yön adlı işletmenin, kiraladığı bir kruvaziyer gemisiyle İstanbul Boğazı'nda eşcinsellere yönelik bir parti düzenleyeceğini ilan etmesi büyük tepki topladı. Türk aile yapısını ve toplumsal değerleri hiçe sayan bu ahlaksız dayatmaya karşı devletin ilgili kurumları anında reaksiyon gösterdi. İstanbul Valiliği'nin koordinesinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda "TEK YÖN isimli gay bar" kapatıldı.