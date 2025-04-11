Özgür Özel Batı'ya Türkiye'yi şikayet etmeyi sürdürüyor: Yine İngilizlere koştu

İBB'deki yolsuzluklara ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.





Bu olayın hemen ardından, halkı sokaklara çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir taraftan da Batı medyasına ardı ardına röportajlar vererek Türkiye'yi eleştirdi.





BBC, CNN, Deutsche Welle ve The Economist gibi küresel medya kuruluşlarına açıklamalar yapan Özel, en son röportajını İngiliz The Guardian'a verdi.





Starmer'e sitem





Daha önce BBC'ye verdiği röportajda İngiliz Başbakan Keir Starmer'e yaşananlara tepki göstermemesi nedeniyle sitem eden Özel, sitemini burada da devam ettirdi.





Gazetedeki söz konusu haberde, "İşçi Partisi liderlerinin ve Starmer'ın, CHP'li siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun geçen ay gözaltına alınmasının ardından tam bir kınama yapmamasından duyduğu rahatsızlığın altını çizen Özel, 'Bunu Türkiye'nin iç meselesi olarak görerek tarihi bir hata yapıyorlar' dedi." ifadelerine yer verildi.









"Dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız"





"İmamoğlu, geçen ay bir dizi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp hapse atılmış, yüz binlerce kişinin sokaklara döküldüğü, Türkiye'de son on yılın en büyük hükümet karşıtı gösterilerine yol açmıştı." denilen haberde Özel'in “Bu süreç sona erdiğinde, düşmanlarımızın yüksek sesle söylediklerinden çok dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.” sözleri yer aldı.





Haberde Özel'in “Bu sürecin kaybedeni, sadece benim gözümde değil, tüm dünyadaki demokrasi güçlerinin gözünde, Türkiye’de Erdoğan, uluslararası düzeyde ise Starmer’dır.” sözlerine de dikkat çekildi.







