Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Özgür Özel Batı'ya Türkiye'yi şikayet etmeyi sürdürüyor: Yine İngilizlere koştu

Özgür Özel Batı'ya Türkiye'yi şikayet etmeyi sürdürüyor: Yine İngilizlere koştu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:1511/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel the Guardian'a konuştu.
Özgür Özel the Guardian'a konuştu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından Türkiye'yi hızla röportaj verdiği Batı medyasına şikayet eden Özgür Özel, bu kez The Guardian'a açıklamalarda bulundu.

İBB'deki yolsuzluklara ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.


Bu olayın hemen ardından, halkı sokaklara çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir taraftan da Batı medyasına ardı ardına röportajlar vererek Türkiye'yi eleştirdi.


BBC, CNN, Deutsche Welle ve The Economist gibi küresel medya kuruluşlarına açıklamalar yapan Özel, en son röportajını İngiliz The Guardian'a verdi.


Starmer'e sitem


Daha önce BBC'ye verdiği röportajda İngiliz Başbakan Keir Starmer'e yaşananlara tepki göstermemesi nedeniyle sitem eden Özel, sitemini burada da devam ettirdi.


Gazetedeki söz konusu haberde, "İşçi Partisi liderlerinin ve Starmer'ın, CHP'li siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun geçen ay gözaltına alınmasının ardından tam bir kınama yapmamasından duyduğu rahatsızlığın altını çizen Özel, 'Bunu Türkiye'nin iç meselesi olarak görerek tarihi bir hata yapıyorlar' dedi." ifadelerine yer verildi.



"Dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız"


"İmamoğlu, geçen ay bir dizi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp hapse atılmış, yüz binlerce kişinin sokaklara döküldüğü, Türkiye'de son on yılın en büyük hükümet karşıtı gösterilerine yol açmıştı." denilen haberde Özel'in “Bu süreç sona erdiğinde, düşmanlarımızın yüksek sesle söylediklerinden çok dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.” sözleri yer aldı.


Haberde Özel'in “Bu sürecin kaybedeni, sadece benim gözümde değil, tüm dünyadaki demokrasi güçlerinin gözünde, Türkiye’de Erdoğan, uluslararası düzeyde ise Starmer’dır.” sözlerine de dikkat çekildi.



#Özgür Özel
#The Guardian
#chp
#İngiltere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Baharı beklerken kar yağışı uyarısı yapıldı! İşte Meteoroloji'den tüm iller için hafta sonu beklenen hava durumu (12-13 Nisan 2025)