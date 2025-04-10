'Mandacı' listesi: Özgür Özel tek tek saydı

Anlatıyorum, anlatacağım. Ant olsun ki eski ezberlere saplanırsam, onun bana bıraktığı alanda kısıp kalırsam, onun ithamı ile bir adım geri atar, bir santim eğilir, bir kelime eksik konuşursam namerdim. Bundan sonra Tayyip Erdoğan’ın çizdiği hatta değil, sizin önümüzden yürüdüğünüz yolda siyaset var."