'Mandacı' listesi: Özgür Özel tek tek saydı

Özgür Özel Batı medya kuruluşlarında sık sık Türkiye'yi eleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi 'mandacılık' ile suçladığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediyesi önünde düzenlenen mitingde, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Batılı medya organlarına verdiği röportajlarda Türkiye'yi şikayet etmesinden övgüyle bahsetti.
İBB'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP, sokaklara çağrı yaptı.
O günden itibaren halkı sokağa dökmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aynı zamanda Batı medyasına verdiği röportajlarla Türkiye'yi eleştirdi.
CHP, mitinglerine devam ederek dün gece de kayyum atanan
önünde toplandı.
Batı medyasına verdiği röportajları anlattı
Seçim otobüsünün üzerine çıkan Özel, CHP'lilere seslendi. Özel burada Batı medyasına verdiği röportajları anlattı.
Türkiye'yi şikayet ettiği medya kuruluşlarını tek tek sayan Özel şöyle konuştu:
"Bana diyor ki, ‘Türkiye’yi yurt dışına şikayet ediyor.’ O bunu diyecek, Özgür Özel de bundan korkacak, geri çekilecek. Hesaba bak. Ne kolay alışmış.
20’den fazla yabancı kuruluşa, birkaçını söyleyeyim: Reuters’a, Fransız Le Monde’a, Deutsche Welle’ye, İngiliz The Times’a, CNN Türkiye’de vermiyor, CNN International’la bütün dünyaya, Japon Asahi’ye, onun gibi aynı zamanda dünyanın en çok okunan gazetelerinden, finans gazetelerinden Financial Times’a, onun sahibi Japon Nikkei’ye, Der Speigel’e, Agence France Presse’e, The Guardian’a, bugün son dört tanesi bugün olmak üzere sayfa sayfa röportaj verdim.
Anlatıyorum, anlatacağım. Ant olsun ki eski ezberlere saplanırsam, onun bana bıraktığı alanda kısıp kalırsam, onun ithamı ile bir adım geri atar, bir santim eğilir, bir kelime eksik konuşursam namerdim. Bundan sonra Tayyip Erdoğan’ın çizdiği hatta değil, sizin önümüzden yürüdüğünüz yolda siyaset var."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmesine tepki göstererek "
CHP Genel Başkanı resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Öfkenin aklı ve vicdanı esir alan zehirli diline bulaşamayacağız. Bu süreçte kamu düzeninin bozulmasına da göz yummayacağız"
ifadelerini kullanmıştı.
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