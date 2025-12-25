Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Astsubay motosiklet kazasında ağır yaralandı

Astsubay motosiklet kazasında ağır yaralandı

00:5025/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te astsubayın yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan astsubay, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karabük’te, devrilen motosiklet sürücüsü Astsubay B.K. (24) ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda Astsubay olan B.K. yönetimindeki 06 FKM 068 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehirdeki özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından B.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Karabük
#Astsubay
#Motosiklet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2026: Yeni tutar için gözler MSB’de