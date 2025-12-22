Karabük'te silahlı kuyumcu soygunu: Sanıklar beraatini istedi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuyu silah ve maskeli şekilde soymak suçundan tutuklu yargılanan 5 sanık, 6.5 ile 14 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Safranbolu ilçesinde, 10 Ocak'ta bir kuyumcuya giren maskeli 3 kişi, silah tehdidiyle dükkandaki altınlardan bazılarını gasbederek kaçtı. Olayın ardından soygunu gerçekleştiren 3 kişi ve onlara yardım eden 2 şüpheli yakalanıp, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Cemal Çelikay (21), Emre Ünlük (21), Rıza Çelikay (19), Ramazan Karakaş (33) ve Eyüp Emir Eper (20) hakkında Karabük 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı.





"Pişmanım, beraatimi istiyorum"

Davanın 4’üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Karar duruşmasında Mahkeme Heyeti Başkanı, sanıkların son savunmalarını aldı. Sanıklardan Cemal Çelikay, "Kendim için değil ailem için bir şans istiyorum. Kimseye zarar vermek istemedim ve silahı bir kez ateşledim. Pişmanım ve beraatimi istiyorum" derken, kardeşi Rıza Çelikay ise "Kimseye zarar vermek istemedim, sadece kaçarken kendi elimdeki silah ateş aldı ve yaralandım" diyerek beraatini istedi.





Tutuklu sanıklardan Emre Ünlük ise bir anlık gafletle bu suçu işlediklerini, bunu da maddi imkansızlıklar nedeniyle yaptıklarını ifade ederken, Ramazan Karakaş ise yardım ve yataklık ile gözcülük yapmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.





Soygun girişimine silah temin etmekle suçlanan Eyüp Emir Eper ise silahı satın aldığı için çok pişman olduğunu, askerlik görevini yaparak topluma kazandırılmak istediğinden beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Cemal Çelikay, Rıza Çelikay ve Emre Ünlük'e ‘Nitelikli Yağma Suçu’ndan 13’er yıl, ‘Mala Zarar Verme’ suçundan da 1’er yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Ramazan Karakaş ve Eyüp Emir Eper ise ‘Nitelikli Yağmaya Yardım Etmek’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.















