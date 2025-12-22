Fransa'da bir soygun daha: Binlerce avroluk gümüş eşya çalındı

Sarayın mobilya ve sofra takımlarının çoğunu tedarik eden Sevres İmalathanesi, kayıp olan bazı parçaları internetteki açık artırma sitelerinde tespit etti. Saray personeli üzerinde yapılan incelemeler, müfettişleri gümüş eşyalardan sorumlu olan bir görevliye yönlendirdi. Soruşturma derinleştirildiğinde, görevlinin sofra takımları satışı yapan bir şirketin yöneticisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin internetteki satış profilinde, genel halka açık olmayan ve üzerinde ‘Fransız Hava Kuvvetleri’ ibaresi bulunan tabaklar ile ‘Sevres İmalathanesi’ damgalı kül tablaları bulundu. Gümüş görevlisinin kişisel dolabında, aracında ve evinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 100 parça eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar Elysee Sarayı'na iade edildi.