Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Fransa'da bir soygun daha: Binlerce avroluk gümüş eşya çalındı

Fransa'da bir soygun daha: Binlerce avroluk gümüş eşya çalındı

12:5822/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Fransa
Fransa

Paris Savcılığı, Fransa Cumhurbaşkanı’nın resmi konutu Elysee Sarayı’nda görevli bir gümüş servis sorumlusunun binlerce avro değerinde gümüş sofra eşyası ve servis takımı çalmak suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Savcılık, olayla ilgili üç kişinin önümüzdeki yıl yargılanacağını açıkladı. Elysee Sarayı'nın baş kahyasının, saray envanterindeki eksikliği fark ederek durumu yetkililere ilettiği kaydedildi. Çalınan eşyaların tahmini değerinin 15 bin ile 40 bin avro arasında olduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı resmi konutu olan Elysee Sarayı'nda görevli bir gümüş servis sorumlusunun binlerce avro değerinde sofra takımı ve gümüş eşya çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Louvre’dan sonra Elysee Sarayı'nda soygun

Sarayın mobilya ve sofra takımlarının çoğunu tedarik eden Sevres İmalathanesi, kayıp olan bazı parçaları internetteki açık artırma sitelerinde tespit etti. Saray personeli üzerinde yapılan incelemeler, müfettişleri gümüş eşyalardan sorumlu olan bir görevliye yönlendirdi. Soruşturma derinleştirildiğinde, görevlinin sofra takımları satışı yapan bir şirketin yöneticisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin internetteki satış profilinde, genel halka açık olmayan ve üzerinde ‘Fransız Hava Kuvvetleri’ ibaresi bulunan tabaklar ile ‘Sevres İmalathanesi’ damgalı kül tablaları bulundu. Gümüş görevlisinin kişisel dolabında, aracında ve evinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 100 parça eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar Elysee Sarayı'na iade edildi.

Gözaltına alınan üç zanlının, ‘ulusal mirasın parçası olan taşınır malları çalmak’ ve ‘nitelikli hırsızlık malı kabul etmek’ suçlamalarıyla perşembe günü hakim karşısına çıktığı aktarıldı. Bir sonraki duruşmanın, 26 Şubat tarihine ertelendiği, sanıkların birbirleriyle iletişim kurmalarının ve mesleki faaliyetlerinin yasaklandığı ifade edildi.




#Elysee Sarayı
#Fransa
#Paris
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisi listesi yayımlandı: Bursa’da bugün hangi ilçe ve mahallede sular kesilecek?