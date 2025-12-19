Yeni Şafak
Karabük'te narkotik operasyonu: 2 tutuklama

Karabük'te narkotik operasyonu: 2 tutuklama

16:3419/12/2025, Cuma
IHA
Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Karabük’te narkotik ekiplerince düzenlenen 7 ayrı uyuşturucu operasyonumda 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 12-19 Aralık 2025 tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 11 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 2’sinin tutuklandığı, 3’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Yapılan çalışmalarda, net ağırlığı 20,27 gram olan sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi (peçeteye emdirilmiş vaziyette, 2 parça halinde, 1.374 içim), 91 adet sentetik ecza, daralı ağırlığı 2,60 gram tütün-esrar karışımı (2 parça halinde sarma sigara), daralı ağırlığı 0,67 gram esrar ile daralı ağırlığı 9,47 gram, net ağırlığı 7,88 gram olan metamfetamin ele geçirildi.




