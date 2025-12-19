Karabük'te narkotik operasyonu: 2 tutuklama

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 12-19 Aralık 2025 tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenlendi.