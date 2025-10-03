Yeni Şafak
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yeni gelişme: 4 İtalyan aktivist sınır dışı edildi

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yeni gelişme: 4 İtalyan aktivist sınır dışı edildi

13:173/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
AA
İtalyan parlamenterlerin yer aldığı uçağın, öğlen saatlerinde Roma'ya ulaşması bekleniyor.
İtalyan parlamenterlerin yer aldığı uçağın, öğlen saatlerinde Roma'ya ulaşması bekleniyor.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 4 İtalyan aktivistin serbest bırakıldığı bildirildi.

Gazze'ye insani yardım taşırken 1 Ekim'de İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 4 İtalyan parlamenterin akıbetleri belli oldu.


DÖRT AKTİVİST SINIR DIŞI EDİLDİ


İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’ndan 4 İtalyan vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurdu.


İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise filoda yer alan ve serbest bırakılan isimler şöyle duyuruldu: İtalyan Demokratik Partiden (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto


Bakanlık, parlamenterlerin bu sabah Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na nakledildiklerini ve buradan Roma'ya giden uçağa bindirildiklerini belirtti. İtalyan parlamenterlerin yer aldığı uçağın, öğlen saatlerinde Roma'ya ulaşması bekleniyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, filo Akdeniz'de seyir halindeyken İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefon görüşmesinde, İtalyan parlamenterlere kötü muamele yapılmamasını ve bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini belirtmişti.



#gazze
#israil
#İtalyan parlamenterler
#Küresel Sumud Filosu
