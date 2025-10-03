Yeni Şafak
MSB'den 'Ateş Serbest' paylaşımı: 'Gücümüz tarihten gelir' diyerek ilan ettiler

11:283/10/2025, Cuma
DHA
Ateş Serbest-2025 faaliyeti hazırlıkları sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilecek 'Ateş Serbest-2025' faaliyeti için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, faaliyete ilişkin hazırlanan tanıtım filmini de paylaştı.

MSB koordinasyonunda, 6-8 Ekim'de Ankara'nın Polatlı ilçesinde 'Ateş Serbest-2025' faaliyeti gerçekleştirilecek.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücümüz tarihten gelir. Ateş Serbest-2025 faaliyeti için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Faaliyetin amacı; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve sistemler kullanılarak kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün tanıtılmasını sağlamaktır" denildi.


Bakanlık, faaliyete ilişkin hazırlanan tanıtım filmini de paylaştı.




