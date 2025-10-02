MSB duyurdu: Harp okullarında ilk ders 'Filistin' olacak

Milli Savunma Üniversitesi Harp enstitüleri, Harp okulları ve Astsubay meslek yüksek okullarında yılın ilk dersi: Filistin.
Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında 2025-2026 eğitim yılı açılışında ilk dersin Filistin olacağını duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada, dersin Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından
“Filistin’de 800 Yıl”
başlığıyla verileceği, Filistin’in Türk hâkimiyetindeki huzur dolu dönemleri ve günümüzdeki katliama giden sürecin ele alınacağı belirtildi.
"Gazze’deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi destekliyoruz"
MSB'den yapılan haftalık açıklamada,
"Gazze’deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Ayrıca, mazlum Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarımızın 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında, Millî Savunma Üniversitesi Rektörümüz tarafından “Filistin’de 800 Yıl” konulu ilk ders verilecek, Filistin’in Türk hâkimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden süreç ele alınacaktır"
denildi.
