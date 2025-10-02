MSB duyurdu: Harp okullarında ilk ders 'Filistin' olacak

"Gazze’deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Ayrıca, mazlum Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarımızın 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında, Millî Savunma Üniversitesi Rektörümüz tarafından “Filistin’de 800 Yıl” konulu ilk ders verilecek, Filistin’in Türk hâkimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden süreç ele alınacaktır"