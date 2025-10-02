Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB duyurdu: Harp okullarında ilk ders 'Filistin' olacak

MSB duyurdu: Harp okullarında ilk ders 'Filistin' olacak

14:042/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli Savunma Üniversitesi Harp enstitüleri, Harp okulları ve Astsubay meslek yüksek okullarında yılın ilk dersi: Filistin.
Milli Savunma Üniversitesi Harp enstitüleri, Harp okulları ve Astsubay meslek yüksek okullarında yılın ilk dersi: Filistin.

Gazze’deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimli desteklediğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında “Filistin’de 800 Yıl” konulu ilk dersin verileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında 2025-2026 eğitim yılı açılışında ilk dersin Filistin olacağını duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada, dersin Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından
“Filistin’de 800 Yıl”
başlığıyla verileceği, Filistin’in Türk hâkimiyetindeki huzur dolu dönemleri ve günümüzdeki katliama giden sürecin ele alınacağı belirtildi.

"Gazze’deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi destekliyoruz"

MSB'den yapılan haftalık açıklamada,
"Gazze’deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Ayrıca, mazlum Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarımızın 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında, Millî Savunma Üniversitesi Rektörümüz tarafından “Filistin’de 800 Yıl” konulu ilk ders verilecek, Filistin’in Türk hâkimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden süreç ele alınacaktır"
denildi.


#MSB
#Filistin
#Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 2 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi