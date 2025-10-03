Yeni Şafak
İzmir'de korkutan yangın: Alevler her yeri sardı çok sayıda ekip müdahale ediyor

11:233/10/2025, Cuma
DHA
İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.


Alevler kısa sürede depoyu sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı.


Depodan patlama sesleri yükselirken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Mahalleli patlama sesleri nedeniyle panik yaşarken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İşte olay yeri görüntüleri...

