TOKİ kiralık konutlar nasıl olacak, başvurular ne zaman başlayacak, kira tutarı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yeni uygulamayla, TOKİ ilk kez kiralık konut imkânı sunacak. “Kiralık sosyal konut” adı verilen bu proje kapsamında, inşa edilecek 500 bin sosyal konutun belirli bir bölümü uygun fiyatlarla kiraya verilecek. Belirlenen kriterlere uyan vatandaşlar bu imkândan yararlanabilecek. Proje, dar gelirli ailelerin barınma ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Peki TOKİ kiralık konutlar nasıl olacak, kimlere kiraya verilecek ve başvuru şartları neler olacak?

1 /6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ ile ilk kez kiralık konut uygulamasının başlatılacağının müjdesini verdirmişti. TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu. Hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutların bir kısmı ile uygun şartlarla kiraya verilecek. Belirlenen şartları karşılayan vatandaşlar faydalanabilecek. Peki TOKİ kiralık konutlar nasıl olacak, kimlere kiraya verilecek başvuru şartları neler olacak? İşte detaylar.

2 /6 TOKİ kiralık konutlar nasıl olacak, kimlere kiraya verilecek başvuru şartları neler olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kabine Toplantısı’nda duyurduğu projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’daki yüksek kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konut erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOKİ aracılığıyla ilk kiralık sosyal konut kampanyasını başlatacak.

3 /6 Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Ekonomim’de yer alan habere göre, deprem riski altındaki İstanbul’da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir yandan Yarısı Bizden Kampanyası ile konut stokunu yenilemeye çalışan Bakanlık, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap verecek.

4 /6 TOKİ 500 bin sosyal konutu n inşa edileceği ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında İstanbul’da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak. Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

5 /6 TOKİ kiralık konutları kira fiyatı ne kadar olacak? Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak. TOKİ’nin konut satışında olduğu gibi başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.