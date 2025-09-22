Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Mabel Matiz savcılığa ifade verdi

Mabel Matiz savcılığa ifade verdi

14:4922/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf Kaynak: Dilek Yaman Demir
Fotoğraf Kaynak: Dilek Yaman Demir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının aile kurumuna zarar verebileceği ve çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Fatih Karaca (Mabel Matiz) hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karaca'nın başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi’ne ifadesi alındı.



Şarkıcı Mabel Matiz'in 'Annem müstehcen buluyor' sözlerinin geçtiği Perperişan şarkısına erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti.

İfade verecek

Savcılıktan yapılan açıklamada "Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, yazdığı “Perperişan” isimli şarkının sözlerin nedeniyle İçişleri Bakanlığı müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK m.226 (müstehcenlik)suçu iddiası ile soruşturma başlatılmıştır. İddialar kapsamında şüphelinin ifadesine başvurulacaktır." ifadeleri kullanıldı. Şarkıcının Çağlayan Adliyesi’ne ifadesi alındı.




#Mabel Matiz
#Perperişan
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de ne zaman konuşacak? Birleşmiş Milletler'de Dünya mazlumlarının sesi olacak