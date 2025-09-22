Mabel Matiz savcılığa ifade verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının aile kurumuna zarar verebileceği ve çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Fatih Karaca (Mabel Matiz) hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karaca'nın başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi’ne ifadesi alındı.
Şarkıcı Mabel Matiz'in 'Annem müstehcen buluyor' sözlerinin geçtiği Perperişan şarkısına erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti.
İfade verecek
Savcılıktan yapılan açıklamada "Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, yazdığı “Perperişan” isimli şarkının sözlerin nedeniyle İçişleri Bakanlığı müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK m.226 (müstehcenlik)suçu iddiası ile soruşturma başlatılmıştır. İddialar kapsamında şüphelinin ifadesine başvurulacaktır." ifadeleri kullanıldı. Şarkıcının Çağlayan Adliyesi’ne ifadesi alındı.