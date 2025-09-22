Mabel Matiz savcılığa ifade verdi

Şarkıcı Mabel Matiz'in 'Annem müstehcen buluyor' sözlerinin geçtiği Perperişan şarkısına erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti.