İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanlığı: Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
ŞARKIYA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.