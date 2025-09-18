Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunuldu

18/09/2025, Perşembe
İçişleri Bakanlığı şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.
İçişleri Bakanlığı şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı: Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada,
"Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
" ifadelerine yer verildi.

ŞARKIYA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.



