Dünya Kupası'nda büyük skandal: Trump istedi, kırmızı kart gören oyuncunun cezası ertelendi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı.





FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadesini kullandı.





Balogun'ın kırmızı kart cezasının ertelenmesi için Beyaz Saray'dan Gianni Infantino'ya telefon açıldığı belirtildi.





25 yaşındaki forvet oyuncusu, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.









Belçika Futbol Federasyonu'ndan tepki





Belçika Futbol Federasyonu, Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını bildirdi.





Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA'nın erteleme kararının disiplin talimatının 27. maddesine dayandırıldığı belirtilerek, "Ancak, aynı talimatnamenin 66.4 maddesi, Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağını açıkça öngörmektedir" denildi.





Açıklamada, söz konusu kararın, 2026 FIFA Dünya Kupası Turnuva Yönetmeliği'ndeki, "Bir oyuncu veya takım görevlisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse, takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak, daha fazla yaptırım da uygulanabilir" maddesiyle doğrudan çeliştiği kaydedildi.





Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirdi.

Rudi Garcia: Bu bir 1 Nisan şakası

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, FIFA'nın, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda karşılaşacakları ABD Milli Takımı'nda forma giyen Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesini "1 Nisan şakası" olarak nitelendirdi.





FIFA'nın kararını eleştiren Garcia, "FIFA'da 5 Temmuz'un 1 Nisan'a eşit olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası. Federasyonun açıklamasına bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hissettiklerimin büyük bir kısmı orada var. Biz milli takımı veya federasyonu savunmuyoruz; biz futbolu, onun etiğini ve tarihini savunuyoruz" diye konuştu.





Garcia, Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını belirterek, "Her halükarda ben teknik direktörüm, bu yüzden kendi takımıma ve maça odaklanacağım. ABD'nin ilk 11'ini kimlerin oluşturduğu önemli değil. Benim için önemli olan saha, takımım, kazanmak ve çeyrek finale yükselmek" ifadesini kullandı.







