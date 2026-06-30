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Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki araç kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki araç kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

15:2230/06/2026, Salı
AA
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Milli Savunma Bakanlığı, şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı, şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için taziye mesajı yayımladı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Hilal'in, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu belirtildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı.

Bakan Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.



#Milli Savunma Bakanlığı
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