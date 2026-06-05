Bursa’da sokak ortasında tartışma kanlı bitti: Karı-Koca hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Y.D. (40) ve H.D. (40) çifti ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulundurduğu tabancayla H.D. ve Y.D.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.