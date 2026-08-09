Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sanal medyadan hakaret: Polis ekiplerince yakalandı
20:25, 09/08/2026, Pazar
DHA
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul’da sanal medya platformunda yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edilen şüphelinin, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yakalandığı belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Sanal medya platformlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanarak gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda; bir kişinin sanal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Gündem
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında karar
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahsın kılık değiştirip aynı kanala röportajlar verdiği ortaya çıktı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Başlıklar :Sanal MedyaCumhurbaşkanına HakaretGözaltı
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.