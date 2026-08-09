El freni çekilmeyen kamyonet Bahçesaray Çayı’na uçtu
20:42, 09/08/2026, Pazar
IHA
Suyun bir süre sürüklediği kamyonet, taşlara takılarak durdu.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde el freni çekilmediği iddia edilen kamyonet, kontrolden çıkarak Bahçesaray Çayı’na uçtu.
Edinilen bilgilere göre olay, Bahçesaray ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden bıraktığı iddia edilen kapalı kasa hafif ticari kamyonet, bir süre sonra hareket ederek yoldan çıktı ve Bahçesaray Çayı’na düştü.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kamyonette ve olay anında yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Suyun bir süre sürüklediği kamyonet, taşlara takılarak durdu. Kamyoneti sudan çıkarmak için bölgeye vinç sevk edildi.
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Başlıklar :VanBahçesaray ÇayıKamyonet
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