İki çocuğun ölümündeki sır çözüldü: Yunus Emre ve Damlanur cinayete kurban gitmiş

Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darbedilerek öldürüldüğünün ortaya çıkarıldığını belirten Gürlek,

"Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada, olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi"