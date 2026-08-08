İki çocuğun ölümündeki sır çözüldü: Yunus Emre ve Damlanur cinayete kurban gitmiş
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla Van ve Afyonkarahisar’daki iki faili meçhul dosya aydınlatıldı. Farklı tarihlerde yaşamını yitiren iki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, soruşturmalar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te intihar ettiği iddia edilen 14 yaşındaki Damlanur Sarihan ile Afyonkarahisar'da 24 Ocak'ta yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın öldürüldüğünün ortaya çıkarıldığını bildirdi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, adaletin gecikmemesi kadar, gerçeğin karanlıkta kalmamasının da kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
Damlanur’un ölümünde çarpıcı gelişme
Bakan Gürlek, şu bilgileri verdi:
Yunus Emre'nin ölümündeki korkunç gerçek
Bakan Gürlek, her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan yargı ve kolluk mensupları ile kamu görevlilerine teşekkür etti.
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