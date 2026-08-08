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İki çocuğun ölümündeki sır çözüldü: Yunus Emre ve Damlanur cinayete kurban gitmiş

İki çocuğun ölümündeki sır çözüldü: Yunus Emre ve Damlanur cinayete kurban gitmiş

11:48, 08/08/2026, Cumartesi
AA
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İki çocuğun ölümündeki sır çözüldü: Yunus Emre ve Damlanur cinayete kurban gitmiş
Soruşturmalarda ölüm olaylarının farklı gösterilmeye çalışıldığı belirlendi.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla Van ve Afyonkarahisar’daki iki faili meçhul dosya aydınlatıldı. Farklı tarihlerde yaşamını yitiren iki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, soruşturmalar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te intihar ettiği iddia edilen 14 yaşındaki Damlanur Sarihan ile Afyonkarahisar'da 24 Ocak'ta yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın öldürüldüğünün ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, adaletin gecikmemesi kadar, gerçeğin karanlıkta kalmamasının da kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Bu anlayışla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları titizlikle sürdürdüklerine dikkati çeken Gürlek,
"Bu çerçevede, kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile il jandarma komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla, intihar ve kaza süsü verilen 2 ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı" i
fadelerini kullandı.

Damlanur’un ölümünde çarpıcı gelişme

Bakan Gürlek, şu bilgileri verdi:

"Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos'ta Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı"

Yunus Emre'nin ölümündeki korkunç gerçek

Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darbedilerek öldürüldüğünün ortaya çıkarıldığını belirten Gürlek,
"Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada, olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi"
ifadelerini kullandı.
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Bakan Gürlek, her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan yargı ve kolluk mensupları ile kamu görevlilerine teşekkür etti.


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Başlıklar :AfyonkarahisarDamlanur Sarihanfaili meçhulvanYunus Emre Yakaradalet bakanlığı
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