Ultraslan tribün lideri Muzaffer Şirin için gözaltı kararı: Dosyadaki suçlamalar tek tek ortaya çıktı

Ankara'dan tur ile gelmişti: Zonguldak’ta denize giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu
Ankara’dan turla Zonguldak’ın Filyos beldesine gelen 16 yaşındaki çocuk, denize girdikten sonra şiddetli dalgalar arasında gözden kayboldu. Çocuğun dalgalarla mücadele ettiği anlar amatör kameraya yansırken, onu kurtarmak için denize giren kuzeni de boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarılan kuzen hastaneye kaldırılırken, ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
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