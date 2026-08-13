Bandırma’da fırtına: Dalgalar kıyıları dövüyor

Meteorolojik verilere göre Balıkesir genelinde kuvvetli rüzgarın 13 Ağustos Perşembe gününden 15 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.