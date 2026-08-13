Anız yangını baraka ve konteynerlere sıçradı

Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, çiftçilerde traktör ve iş makineleri ile müdahaleye destek verdi.