Alım kontenjanları ve başvuru tarihleri belli oldu

Resmî Gazete'de yer alan ilana göre, toplam alım kontenjanı kapsamında 2 bin 560 erkek ve 630 kadın öğrenci kabul edilecek. Ayrıca şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kontenjanından ise 60 aday polis akademisi bünyesine dahil edilecek.

Polis adayları başvurularını 7 - 13 Ağustos 2026 tarihleri arasında Polis Akademisinin resmi web sitesi olan "pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak kolayca gerçekleştirebilecek. Sınav takvimi ve detaylar yine aynı adres üzerinden duyurulacak.

TYT puan şartı ve fiziki kriterler neler?

PMYO başvurularında adaylardan aranan temel şartlar ve başvuru kriterleri şu şekilde sıralandı:

Eğitim ve Puan Şartı: Lise ve dengi okul mezunu olmak, 2026-YKS TYT puan türünden en az 250 ham taban puan almış olmak. (Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için TYT ham taban puanı en az 200 olarak uygulanacak.)

Yaş Şartı: 1 Ekim 2026 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.

Fiziki Şartlar: Kadın adaylarda en az 162 cm, erkek adaylarda ise en az 167 cm boy şartı aranacak. Beden kitle indeksinin (BKİ) 18 ile 27 arasında olması gerekecek.

Sınav aşamalarını başarıyla tamamlayıp eğitimini bitiren adaylar, emniyet teşkilatına polis memuru olarak atanacak.