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Portekiz devleti soruşturmada gizliliği ihlal etti: Eski Başbakan Socrates'e tazminat ödeyecek

Portekiz devleti soruşturmada gizliliği ihlal etti: Eski Başbakan Socrates'e tazminat ödeyecek

22:1730/06/2026, Salı
AA
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Hakkındaki tüm iddiaları defalarca reddeden Socrates, yargılamanın usulsüzlükler ve hak ihlalleriyle lekelendiğini iddia ediyor.
Hakkındaki tüm iddiaları defalarca reddeden Socrates, yargılamanın usulsüzlükler ve hak ihlalleriyle lekelendiğini iddia ediyor.

Portekiz'de mahkeme, eski Başbakan Jose Socrates hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gizliliğin ihlal edilerek bilgilerin basına sızdırılması nedeniyle devletin Socrates'e 15 bin avro tazminat ödemesine hükmetti. Kararın, eski başbakanın yargılandığı "Marques Operasyonu" kapsamındaki yolsuzluk davasını etkilemeyeceği belirtildi.

Portekiz'de bir idare mahkemesi, eski Başbakan Jose Socrates hakkında yürütülen bir soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesinden dolayı Portekiz devletini Socrates'e 15 bin avro ödemeye mahkum etti.

Lizbon İdare Mahkemesi, yargısal gizlilik kuralına tabi olmasına rağmen "Marques Operasyonu" adlı soruşturmanın hazırlık aşamasında çok sayıda bilginin basına sızdırıldığı ve bu durumun, sosyalist kökenli eski başbakanın manevi zarara uğramasına yol açtığına kanaat getirdi.

Mahkeme buna rağmen, Socrates'in talep ettiği 205 bin avroluk tazminatı "aşırı" bularak, bunu 15 bin avroya indirdi.

Karar, devam eden "Marques Operasyonu" davasını etkilemiyor.

Söz konusu ceza davası, Portekiz'de soruşturulan en büyük siyasi yolsuzluk iddiası olması açısından dikkati çekiyor.

Süreç, 2005-2011 yılları arasında başbakanlık görevini yürüten Jose Socrates'in 2014 yılında Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alınması ile başlamıştı.

Savcılar, Socrates'i, hem hükümet başkanlığı döneminde hem de sonrasında, başta arkadaşı ve iş insanı Carlos Santos Silva ile bir grup iş insanı ve şirketin özel çıkarlarını kayırması karşılığında 34 milyon avronun üzerinde bir meblağı temin etmekle suçluyor.

Karmaşık bir ön soruşturmanın ardından başlayan davada 22 sanık, yolsuzluk, kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı da dahil olmak üzere yüzden fazla suçlamayla yargılanıyor.

Hakkındaki tüm iddiaları defalarca reddeden Socrates, yargılamanın usulsüzlükler ve hak ihlalleriyle lekelendiğini iddia ediyor.


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