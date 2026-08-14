Akaryakıtta indirim sevinci bir gün sürdü: Fiyatlar yeniden değişti
Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,61 TL, motorinin litre fiyatına ise 8,89 TL güncelleme geldi.
ABD'nin İran'a süresiz deniz ablukası uygulama tehdidinde bulunmasının ardından petrol fiyatları bu sabah yükseldi. Bu durum, önceki seansta talep beklentilerinin zayıflaması ve ABD stoklarındaki büyük artış nedeniyle yaşanan düşüşün ardından ham petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden canlandırdı.
Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,9 artarak TSİ 08:30 itibarıyla varil başına 87,16 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri 6 sent artarak varil başına 81,31 dolara çıktı.
Petrol fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma yurt içinde akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Benzinin litresine ortalama 1 lira 5 kuruş motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzin fiyatı bazı şehirlerde 74 TL'yi geçerken motorin fiyatı da 82 TL'yi aştı.
Öte yandan dün Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinde uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV), ağustos sonuna kadar sıfırlanırken eylülden itibaren kademeli olarak artırılacağı belirtildi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 71.43 TL
Motorin litre fiyatı: 79.68 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 72.40 TL
Motorin litre fiyatı: 80.80 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 72.69 TL
Motorin litre fiyatı: 81.07 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 73.25 TL
Motorin litre fiyatı: 81.63 TL
LPG litre fiyatı: 34.21 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 74.04 TL
Motorin litre fiyatı: 82.53 TL
LPG litre fiyatı: 34.51 TL
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