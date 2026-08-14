Ergani’nin saklı cenneti Selgeto büyülüyor: Turkuaz manzara görenleri hayran bırakıyor
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Kralkızı Barajı kıyısında yer alan Selgeto, el değmemiş doğası ve turkuaz renge bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölge, özellikle hafta sonları doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, Kralkızı Barajı kıyısında bulunan Selgeto, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yöre halkının bu isimle andığı bölge, sakin atmosferi ve geniş kıyı hattıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.
TURKUAZ MANZARA GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR
Yoncalı Mahallesi sınırlarında yer alan Selgeto’da, barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bazı yollar su altında kaldı. Suların çevrede oluşturduğu turkuaz renkli manzara, bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan bölge, geniş kıyı şeridi ve sakinliğiyle ziyaretçilerine şehir gürültüsünden uzak bir ortam sunuyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.