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Erden Timur tahliye edildi

Erden Timur tahliye edildi

16:3611/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Erden Timur 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.
Erden Timur 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tahliye edildi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tahliye edildi.

Erden Timur kimdir?

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğan Erden Timur, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Eğitim hayatına Tarsus Amerikan Koleji'nde başlayan Timur, ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren NEF markasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Timur, özellikle "Foldhome" ve "Foldoffice" gibi konseptlerle tanınmıştır. Futbol kamuoyunda ise, 2022-2024 yılları arasında yürüttüğü Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekilliği görevi ve kulübün son şampiyonluklarındaki rolüyle öne çıkmıştır.



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