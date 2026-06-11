Erden Timur tahliye edildi

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren NEF markasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Timur, özellikle "Foldhome" ve "Foldoffice" gibi konseptlerle tanınmıştır. Futbol kamuoyunda ise, 2022-2024 yılları arasında yürüttüğü Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekilliği görevi ve kulübün son şampiyonluklarındaki rolüyle öne çıkmıştır.