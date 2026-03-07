Yeni Şafak
Erden Timur'un şirketlerine kayyum

Erden Timur’un şirketlerine kayyum

04:007/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında tutuklu bulunan ünlü iş adamı Erden Timur’un şirketlerine mahkeme kararıyla kayyum atandı.

İstanbul'da yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Erden Timur'un şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş insanı Erden Timur hakkında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.



