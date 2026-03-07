Erden Timur’un şirketlerine kayyum

İstanbul'da yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Erden Timur'un şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş insanı Erden Timur hakkında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.