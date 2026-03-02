Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; yaklaşık 5 milyon TL değerindeki 1 araç ile 1 kripto varlık hesabına el konuldu.