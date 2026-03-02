Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Yeni Şafak
Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 4 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 1 hafıza kartı ele geçirilerek incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Bursa'da yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; yaklaşık 5 milyon TL değerindeki 1 araç ile 1 kripto varlık hesabına el konuldu.

Ayrıca 11 banka hesabı ve bu hesaplarda bulunan paralara bloke işlemi uygulandı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 4 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 1 hafıza kartı ele geçirilerek incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



