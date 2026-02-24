Yeni Şafak
Bursa'da iki kadın dilenciden yer kavgası

21:2624/02/2026, Salı
DHA
Kavga sırasında yere düşen bebek ağladı.
Bursa’da dilencilik yapan iki kadın, yer meselesi nedeniyle tartışarak kavgaya tutuştu. Bu sırada kadınlardan birinin kucağından düşen bebeğin yerde ağlamasına rağmen tarafların kavgaya devam etmesi dikkat çekerken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da iki dilenci yerde oturan bebeğe aldırış etmeden yer meselesi nedeniyle kavga etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Otosansit mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede dilencilik yapan iki kadın arasında yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kadınlardan birinin kucağından düşen bebek yere oturarak ağlamaya başladı. Yerde oturan bebeğe aldırış etmeyen kadınların kavga etmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar kısa sürede ayrılarak bölgeden uzaklaştı.



#Bursa
#Dilenci
#Kavga
