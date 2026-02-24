Yeni Şafak
'Barışma' teklifi tartışmaya döndü: Öfkelenerek kapıyı kırınca eşi balkondan atladı

20:4324/02/2026, Salı
DHA
İnegöl Devlet Hastanesi
Bursa'da iddiaya göre, yarın görülecek boşanma davası öncesinde Ali Ö. eşi Ebru Ö.'nün oturduğu eve giderek barışma teklifinde bulundu. Kadının teklifi reddetmesinin ardından yaşanan tartışmayla öfkelenen adam evin kapısını kırarak içeri girdi. Panik yaşayan kadın kendisini balkondan aşağıya bırakırken, şüpheli koca gözaltına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ali Ö.’nün (38) kapıyı kırarak eve girmesi üzerine balkondan atlayan Ebru Ö. (34) yaralandı. Polis, Ali Ö.’yü yakalayarak gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle, Hamzabey Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, yarın görülecek boşanma davası öncesinde Ali Ö., eşi Ebru Ö. ’nün oturduğu eve giderek, barışma teklifinde bulundu. Teklifi reddeden kadın ile eşi arasında tartışma çıktı. Öfkelenen adam, evin kapısını kırarak içeri girdi. Kapının kırılmasıyla panik yaşayan kadın, eşinin kendisine zarar vereceği endişesiyle balkona çıkıp, kendini boşluğa bıraktı.


Şüpheli koca gözaltına alındı

Yere düşen kadın yaralanırken, komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.



#Boşanma
#Dava
#Koca
#
#Şiddet
