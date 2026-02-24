'Barışma' teklifi tartışmaya döndü: Öfkelenerek kapıyı kırınca eşi balkondan atladı

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle, Hamzabey Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, yarın görülecek boşanma davası öncesinde Ali Ö., eşi Ebru Ö. ’nün oturduğu eve giderek, barışma teklifinde bulundu. Teklifi reddeden kadın ile eşi arasında tartışma çıktı. Öfkelenen adam, evin kapısını kırarak içeri girdi. Kapının kırılmasıyla panik yaşayan kadın, eşinin kendisine zarar vereceği endişesiyle balkona çıkıp, kendini boşluğa bıraktı.