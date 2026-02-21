Metro çıkışı bıçakla saldırdıkları gencin ailesine tehdit mesajları attılar

Bağcılar'da kavgayı ayırmak isteyen Oğuzhan Çöpür, bir grup tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan gencin ailesi, saldırgan grup tarafından adresleri verilerek şikayeti geri çekmeleri için tehdit ediliyor.
Bağcılar’da darbedilen çocuğu kurtarmak isteyen Oğuzhan Çöpür’ü bıçaklayan 3 saldırgandan 1’i tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Oğuzhan Çöpür’ün evde tedavisi devam ederken aileye tehdit mesajları atıldığı ortaya çıktı.
Saldırganlar olay yerinden kaçtı
Ağabey Taha Çöpür kardeşini korumaya çalışırken saldırganlar, Oğuzhan Çöpür’ü bıçakladıktan sonra üzerine taş atarak olay yerinden kaçtı. Saldırı ve bıçaklanma anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Aileye tehdit mesajları atıldığı ortaya çıktı
Hastaneye kaldırılan ve 6 bıçak darbesi aldığı belirlenen Oğuzhan Çöpür’ün tedavisi evde sürerken, ailenin tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. Aile, şikayetçi olmamaları yönünde arandıklarını ve adres bilgilerinin kendilerine söylenerek baskı kurulduğunu öne sürdü. Oğuzhan Çöpür’ün ise aldığı bıçak darbeleri sonucu iç organları hasar aldı.
"Bu çocuklar, bizi tehdit ederek aramaya başladılar"
Oğuzhan Çöpür’ün babası Fevzi Çöpür, olayın ardından hastaneye gittiklerini belirterek, "Ertesi gün yine telefonlarımız çalmaya başladı. Bu çocuklar, bizi tehdit ederek aramaya başladılar. Bununla alakalı emniyetteki yetkili arkadaşlarla görüştük, onlar yardımcı oldular. İsimleri tekrar teker teker buldular. 1’i tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı. Ama mutlaka bunların bir destekleyen, arkasında olan biri vardır. Çünkü bunlar, bir çocuğun fazlasıyla yapamayacağı işler. Bir çocuğun 18, 19, 17 yaşında bir çocuğun yapamayacağı işleri yapıyorlar. Tehditler, evimin adresini bulmak gibi şeyler. Sıkıntılı bir süreç geçirdik" dedi.