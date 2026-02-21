Yeni Şafak
Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti

Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti

19:5521/02/2026, Cumartesi
DHA
Ümraniye Gelibolu Caddesi
Ümraniye Gelibolu Caddesi

Ümraniye'de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartışma başladı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsü ile kavgayı ayırmak için gelen sürücüyü belinden çıkardığı silah ile tehdit etti.

Ümraniye'de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü belinden silahını çıkartarak motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Yaşanan tartışmayı başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, saat 17:00 sıralarında Ümraniye Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsüyle motosiklet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. İki sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya devam etti. Başka bir motosiklet sürücüsü de kavgayı ayırmak için geldi. O sırada otomobil sürücüsü belinden silahını çekerek iki motosiklet sürücüsünü de tehdit etti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.







