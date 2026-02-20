Silah bırakmayı MiT izleyip MGK’ya bildirecek

Terörsüz Türkiye’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından kabul edilen raporun Meclis Başkanlığı'na sunulmasından sonra yasa hazırlık süreci başlayacak. Planlamaya göre raporun mart ayına kadar TBMM Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor.

Rapor, başkanlığa sunulunca Genel Kurul'a da sunulmuş sayılacak. Ancak Genel Kurul'da rapora ilişkin özel bir oturum açılması ya da ayrıca bir genel görüşme yapılması beklenmiyor.

ORTAK KANUN TEKLİFİ FORMÜLÜ

Edinilen bilgiye göre, yasa teklifi hazırlama sürecinde, komisyonda yer alan ve raporu hazırlayan siyasi partilerin (AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti, Yeni Yol) temsilcileri arasında bir dizi temas gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerin ardından, partilerin önerilerini içeren ortak bir kanun teklifinin oluşturulması hedefleniyor. Partilerin ister ortak ister ayrı ayrı teklif sunma seçeneği de masada bulunuyor.

ÖNCELİK MÜSTAKİL YASADA

Yasal düzenlemelerde önceliğin, silah bırakma ve sonrasındaki süreci yönetecek müstakil ve geçici kanun teklifine verileceği öğrenildi. Örgüt mensupları hakkında mutlaka adli işlem yapılması sağlanarak, af ya da cezasızlık algısı oluşturmayacak bu kanunun Meclis gündemine alınması içinse bir izleme raporlama heyeti oluşturulacak. Bu heyetin MİT mensuplarından oluşması beklenirken, bilgilendirmenin MGK'ya yapılacağı ve örgütün dağıldığının tespiti halinde MGK'nın durumu devletin ilgili birimlerine aktarıp, yasal çalışmaların da bu çerçevede başlayacağı öğrenildi.

DİĞER KANUN TEKLİFLERİ NELER

Öte yandan toplumsal bütünleşme için eğitim, istihdam, psikososyal destek ve yerel kalkınma programları devreye alınması için de kanun teklifleri oluşturulacak. AİHM ve AYM kararlarına uyum güçlendirilecek; infaz ve yargılama mevzuatı gözden geçirilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın mevzuatında hak ve özgürlükleri genişletecek düzenlemeler de Meclis gündemine rapor bağlamında sunulacak. Yerel yönetimlerde idari vesayet yetkisinin demokratik standartlara uygun kullanılması ve yeni Siyasi Partiler Kanunu hazırlanması da raporda tavsiye edilmişti.

KANUN HAZIRLAMA TAKVİMİ YAZ SONU

Hazırlanacak tekliflerin önce TBMM Adalet Komisyonu’nda ele alınması, ardından Genel Kurul gündemine getirilmesi öngörülüyor. MHP yönetimi tekliflerin gecikmeden hazırlanarak gelecek ay yasalaştırılmasını isterken, AK Parti ve DEM Parti kulislerinde yasal sürecin yaz başında tamamlan-masının daha gerçekçi bir takvim olduğu ifade ediliyor.











