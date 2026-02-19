Terörsüz Türkiye'de komisyonun görevi bitti

Raporun 6'ncı ve 7'nci bölümlerini okutup kamuoyu ile paylaşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şöyle konuştu: “Komisyon çalışmaları, toplumsal barışın, birliğin ve milli dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik tarihi sorumluluğun bir yansımasıdır. Bugün terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Gazi Meclis'imiz üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz üstlenmiştir. Rapor bir af düzenlemesi niteliğinde değildir. Yeni bir anayasa hazırlama konusu komisyonumuzun görev alanında olmamakla birlikte, ülkemiz için yerine getirilmesi gereken ortak bir ödev olarak önümüzde durmaktadır. Rapor komisyon çalışmalarının olgunlaştırdığı müşterek idraki belirginleştirme amacı taşımaktadır.”