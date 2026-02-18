'Terörsüz Türkiye' raporu 47 'evet' oyuyla kabul edildi: İtirazlar sonuç değiştirmedi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı rapor, yapılan oylamada 47 kabul, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edildi. Muhalefetin itirazları tutanaklara geçti ancak sonuç değişmedi.

Komisyonda gerçekleştirilen son toplantıda raporun özeti okundu, ardından siyasi parti temsilcileri değerlendirmelerini yaptı. Muhalefet partileri özellikle sürecin kapsamı ve bazı düzenlemelere ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Ancak yapılan oylamada çoğunluğun desteğiyle rapor kabul edildi.

Oylamada Türkan Elçi çekimser oy kullanırken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) rapora “hayır” oyu verdi.

Komisyon çoğunluğunun desteğini alan rapor, sürecin yasal zeminini oluşturacak adımlar açısından kritik bir eşik olarak değerlendirilirken; muhalefet cephesi, itirazlarının dikkate alınmadığını savundu. Tartışmaların Genel Kurul sürecinde de devam etmesi bekleniyor.



