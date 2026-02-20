Malazgirt’te ruhsatsız silah operasyonu: Altı kişi tutuklandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde, Muş’un Malazgirt ilçesinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyon, kamu güvenliğinin sağlanması ve kanuna aykırı silah bulundurulmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirildi. 6 şüpheli şahsa ait 6 farklı adreste yapılan adli aramalarda; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 352 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 146 adet av tüfeği mühimmatı ile 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Arama faaliyetleri sırasında ele geçirilen tüm silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandığı bildirildi.